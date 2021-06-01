FABRİKANIN ÇATISINDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Türkiye'nin en iyilerinden biriydi! Yengesine tecavüz eden jokey için yolun sonu

BURSA'da fabrikanın çatısından düşen işçi Muhammet Lezgi Aydın (22), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 24. Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Lezgi Aydın, internet kablosu montajı yapmak için fabrikanın çatısına çıktı. Aydın, çatıdaki plastik bölümün kırılmasıyla yaklaşık 4 metreden yere düştü. Kanlar içinde yerde kalan Aydın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.