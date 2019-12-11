Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2) - Son Dakika

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Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı (2)
6 saat önce
HAYATINI KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısında olukları kontrol ederken dengesini kaybedip 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Tugay Engin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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