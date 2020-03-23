Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Son Dakika
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Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın çatısına onarım için çıkan kaynak ustası Temel Demircan (46) ağır yaralandı.

Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın çatısına onarım için çıkan kaynak ustası Temel Demircan (46) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bölücek Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, onarım için fabrikanın çatısına çıkan kaynak ustası Temel Demircan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iş makinelerinin üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Temel Demircan'a ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Temel Demircan tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:06 Kaynak: DHA

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