Fabrikanın çatısını onarırken düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde onardığı ağaç fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kumluca'ya bağlı Kavak Mahallesi'nde üç gün önce rüzgar ve dolu yağışında hasar oluşan ağaç fabrikasının çatısında onarım çalışması yapan Mustafa Şahan (55) yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.

Çalışma arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Şahan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.