Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldığı yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangın, sabah saatlerinde Karacasu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 12 araç ile yanına müdahale etti. Alevler 2 saatlik çalışma sonrası fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.??