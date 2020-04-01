Son Dakika › Güncel › Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
6 saat önce
Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdüKAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldığı yangın, maddi hasara yol açtı.
Yangın, sabah saatlerinde Karacasu Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 12 araç ile yanına müdahale etti. Alevler 2 saatlik çalışma sonrası fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu