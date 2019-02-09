Son Dakika Haberleri: Fabrikanın Elektrik Paneli Patladı: 3 Yaralı

Fabrikanın Elektrik Paneli Patladı: 3 Yaralı

16 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir fabrikanın elektrik panelinde tamir sırasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fabrikanın Elektrik Paneli Patladı: 3 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde bir fabrikanın elektrik panelinde tamir sırasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'ndeki bir yün yıkama farikasında elektrik panelinde arızanın tamiri yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken Bahri Özyurt (59) ve Durkadın Hazar hafif yaralanırken, tamiri yapan Veli Aksa (26) ağır yaralanarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çıkan küçük çaplı yangın Simav itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:22 Kaynak: İHA

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