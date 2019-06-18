Fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
19 dakika önce
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri alev aldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
'nin İncesu
ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi
içerisindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen Kayseri İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Alevler başka bir fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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