Son Dakika Haberleri: Fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
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Fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

19 dakika önce

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri alev aldı.

Fabrikanın geri dönüşüm alanında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü, System.String[]
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Alevler başka bir fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
İncesu, Kayseri, 3. Sayfa
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