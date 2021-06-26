FABRİKANIN HAFRİYAT SAHASINDA 10 KİLO EROİN BULUNDU - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir fabrikanın hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şüphelilere yönelik sürdürdüğü çalışmada, Çorlu- Çerkezköy kara yolu üzerindeki bir fabrikanın hafriyat sahasında arama yaptı. Aramada hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ile bir hassas terazi ele geçirdi. Eroini bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.