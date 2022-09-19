FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
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FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN

19.09.2022 14:59

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öğle saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasına ait hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalıktan gökyüzüne dumanlar yükselirken, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri hurda yığınının üzerine çıkamayınca itfaiye merdiveni ile yukarıdan su tutuldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

YORUMLAR
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24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI 24 SAATTİR DEVAM EDEN HURDALIK YANGINI İLÇEYİ DUMAN ALTINDA BIRAKTI TOKAT'TA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN TOKAT'TA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

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