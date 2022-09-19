Öğle saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasına ait hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalıktan gökyüzüne dumanlar yükselirken, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri hurda yığınının üzerine çıkamayınca itfaiye merdiveni ile yukarıdan su tutuldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

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