FABRİKANIN HURDA DEPOSUNDA YANGIN

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Öğle saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasına ait hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalıktan gökyüzüne dumanlar yükselirken, itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri hurda yığınının üzerine çıkamayınca itfaiye merdiveni ile yukarıdan su tutuldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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