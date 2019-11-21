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Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı.

Fabrikanın kalorifer dairesinde patlama: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir fabrikanın kalorifer dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir süt fabrikasının kalorifer dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın kalorifer dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 25 yaşındaki Bayram Şadi T. isimli işçi ağır yaralanırken fabrikanın büyük bir kısmı da yıkıldı. Patlama esnasında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Pamukova, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:50 Kaynak: İHA
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