Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu - Son Dakika

Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Olay, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir nişasta fabrikasının kazan dairesinde meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden duyuldu. Gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Patlama, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 02:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın kazan dairesindeki patlama korkuttu - Son Dakika

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