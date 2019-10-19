Son Dakika Haberleri: Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu (2)
Son Dakika Güncel Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu (2)

Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu (2)

1 saat önce

FABRİKANIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIBursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri çalışma başlattı.

Fabrikanın kimyasal atıkları, balıkların ölümüne neden oldu (2), System.String[]

FABRİKANIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümleriyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, balıkların ölümüne neden olan kimyasal atığı dereye boşaltan fabrikayı tespit etmek için araştırma yapıyor.Cenüp Deresi, hem Gürsü, hem de Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınından geçiyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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