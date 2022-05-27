Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

27.05.2022 08:52
Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanında meydana gelen patlama yangına sebep oldu.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanında meydana gelen patlama yangına sebep oldu. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda herhangi bir yaralının olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Yangın, Söğütlü ilçesin 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanın olduğu bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kazan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya-İHA)

Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi
Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi
Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi
Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fabrikanın yağ kazanında korkutan patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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