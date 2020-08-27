Fabrikasında istihdamla kızların erken evlenmesini önlüyor - Son Dakika

BİNGÖL'de yaşayan Hatice Anşin (52), uzun yıllar çalıştığı tekstil sektöründe deneyim kazanmasının ardından kurduğu fabrikada, çoğu kız 60 kişiye istihdam sağladı. Anşin, bölgede yapılan yatırımlarla genç kızların erken evlilik oranında düşüş sağladığını, bu nedenle bölgedeki yatırımların artması gerektiğini belirterek, "Geçmişte kızlarımızın erken yaşta evlilikleri vardı. Bu tür istihdamların Doğu Anadolu Bölgesi'nde artmasıyla ekonomik özgürlüğünü kavuşan gençlerimizin erken evlilik yaş sınırını minimum seviyeye düşürdü. Bu da bizim gibi firmalara mutluluk veriyor" dedi.

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Hatice Anşin, kendi işini kurmaya karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu'ndan (İş-Kur) aldığı destekle 6 ay önce tekstil fabrikası kurdu. 20 kişiyle işe başlayan Anşin, şu an 60 kişiyi fabrikada istihdam ediyor. Fabrikada ürettiği cerrahi önlükleri Türkiye'nin birçok yerine pazarlayan Anşin, hedefinin daha çok istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

'BİR KADIN BAŞIMA BUNLARI BAŞARDIM'

20 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını anlatan Anşin, kaybetmeyi değil, başarmayı düşünmek gerektiğini söyledi. Bu yola başarı elde edeceğine inanarak çıktığını ifade eden Anşin, "Daha önce Karlıova ve Solhan ilçelerinde başka tekstil firmalarında yönetici olarak çalıştım. Ben bu işi, tek başıma ayakta durabileceğime inandığım için kendi tekstil firmamı kurdum. Şu anda burada 60 personelimiz istihdam ediliyor. Geçmişte kızlarımızın erken yaşta evlilikleri vardı. Bu tür istihdamların Doğu Anadolu'da artmasıyla ekonomik özgürlüğünü kavuşan gençlerimizin erken evlilik yaş sınırını minimum seviyeye düşürdü. Bu da bizim gibi firmalara mutluluk veriyor. Bir genç kızımız kendi kazanımıyla istediği gibi ekonomik özgürlüğünü alabiliyor. Ben bu tarz fabrikaların ve firmaların açılmasını isterim. Ben bir kadın girişimci olarak KOSGEB'den yararlandım. Kadın girişimci olarak makinelerimi aldım. İŞKUR'dan personelimi aldım. Bir kadın başıma bunları başardım, başaracağıma da inandığım için bu yola çıktım. Her şeyden önce kaybetmeyi değil de, başarmayı düşünmek lazım" dedi.