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Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar - Son Dakika

Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar

13.06.2021 09:21

Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Çanakçılar Seramik Fabrikası'nın bulunduğu alandaki dev hayvanat bahçesi 35 yılda yaklaşık bir buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Çanakçılar Seramik Fabrikası'nın bulunduğu alandaki dev hayvanat bahçesi 35 yılda yaklaşık bir buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı. İçerisinde etnografya ve arkeoloji müzesinin de bulunduğu fabrika pandemi sonrası yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gökçebey ilçesinde seramik üreten fabrikanın bulunduğu alana 35 yıl önce hayvanat bahçesi de kuruldu. 100 türden bini aşkın hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi yıllık ortalama 30 ila 40 bin kişiyi ağırladı. Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlayamayan hayvanat bahçesi, yeni normalleşme ile birlikte yeni ziyaretçilerini ağırlayacak. Hayvanat bahçesi ve müze 35 yılda yaklaşık bir buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı. Salgın sonrası yıllık 50 bin kişinin gelmesi beklenen hayvanat bahçesi ve müzede çalışmalar sürüyor.

Mehmet ve Mithat Çanakçı'nın yıllar önce oluşturduğu hayvanat bahçesinde timsah, at, geyik, ceylan, karaca, ayı, kurt, maymun, tavşan, sincap, kuğu, flamingo, pelikan, turna, leylek, ördek, güvercin, tavuk, kaz gibi çok sayıda hayvan bulunuyor.

Hayvanat bahçesindeki hayvanların veteriner hekimlerin yanı sıra görevlilerce özel olarak bakımı yapılıyor.

Bu fabrikada hem müze hem hayvanat bahçesi

İş adamı Sezai Çanakçı hayvanat bahçesi ve müze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çanakçı, korona virüsten önce müze ve hayvanat bahçesine 30 ila 40 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Çanakçı ayrıca hayvanat bahçesinin olduğu yere yeni bir fabrika yaptıklarını ve oraya müze ve hayvanat bahçesini taşıyacaklarını açıkladı. Çanakçı, "Müzeyi yapan babam Mithat Çanakçı. 1996-1997 yılında burayı müzeye çevirdik. Kendi bölümümüzde çıkan eski alet ve edevatın çıktığı bir müze. Buranın eserleri var. Hayvanat bahçesi 30-35 yıldır var. Yerine şimdi bir fabrika yapıyoruz. Bunun yanına 18 bin metrekarelik alan yeni güzel bir hayvanat bahçesi yapacağız. İçerisinde kafesi, mola verilebilecek ve dinlenebilecek yerler olacak. Girişi de diğer taraftan olacak. Müzeyi de oraya taşımayı düşünüyoruz. Halka açık olacak. Pandemiden önce 30 bin kişi burayı ziyaret ediyordu. Turlar falan da geliyordu. Pandemiden sonra bakanlık yasakladı. Normalleşmeyle 50 bin kişinin burayı ziyaret edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar
Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar
Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar
Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar

Zonguldak, Gökçebey, Seramik, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrikaya dev hayvanat bahçesi kurdular, 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladılar - Son Dakika


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