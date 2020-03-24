Fabrikaya getirdiği arkadaşı eski sevgilisini öldürüp, intihar etti; 'iş için geldim' dedi (2) - Son Dakika

YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde eski sevgilisi Özlem Mutlu'yu (39) çalıştığı fabrikada tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Osman Kariman'ı (46) 16 GZ 061 plakalı otomobil ile olay yerine getiren arkadaşı Özcan Cinkılıç, çıkarıldığı mahkemece 'yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),