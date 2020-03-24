Fabrikaya getirdiği arkadaşı eski sevgilisini öldürüp, intihar etti; 'iş için geldim' dedi (2) - Son Dakika

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Fabrikaya getirdiği arkadaşı eski sevgilisini öldürüp, intihar etti; 'iş için geldim' dedi (2)
6 saat önce
YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde eski sevgilisi Özlem Mutlu'yu (39) çalıştığı fabrikada tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Osman Kariman'ı (46) 16 GZ 061 plakalı otomobil ile olay yerine getiren arkadaşı Özcan Cinkılıç, çıkarıldığı mahkemece 'yardım...
YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde eski sevgilisi Özlem Mutlu'yu (39) çalıştığı fabrikada tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Osman Kariman'ı (46) 16 GZ 061 plakalı otomobil ile olay yerine getiren arkadaşı Özcan Cinkılıç, çıkarıldığı mahkemece 'yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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