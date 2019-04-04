Son Dakika Haberleri: Fabrikaya Karton Getiren Tır'dan Mülteciler Çıktı

Fabrikaya Karton Getiren Tır'dan Mülteciler Çıktı

20 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir seramik fabrikasına kağıt ambalaj malzemesi getiren TIR'ın dorsesine kaçak binerek gizlenen 4 Suriyeli mülteci, fabrika güvenlik görevlilerince yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Fabrikaya Karton Getiren Tır'dan Mülteciler Çıktı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir seramik fabrikasına kağıt ambalaj malzemesi getiren TIR'ın dorsesine kaçak binerek gizlenen 4 Suriyeli mülteci, fabrika güvenlik görevlilerince yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

34 FC 5425 plakalı TIR'ın sürücüsü M.B, Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki bir seramik fabrikasına Tekirdağ - Çorlu ilçesinden kağıt ambalaj malzemesi getirdi. Şoför, seramik fabrikasında yükünü indirirken, kağıt ambalajların arasına gizlenen yabancı uyruklu mültecileri fark edince fabrikanın güvenlik görevlilerine haber verdi. Ardından jandarma olay mahalline gelerek soruşturma başlattı. Mültecilerin TIR'ın mola verdiği Keşan yakınlarında dorseye gizlice bindikleri öğrenildi.

TIR şoförü M.B, "Edirne'nin Keşan ilçesine gelmeden önce bir petrol istasyonunda uyumak için durdum. 20 dakika uyudum, sonra kalkıp buraya geldim. Malı boşaltırken gördüğünüz gibi karton kutularının üzerindeydiler" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa
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