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Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı

21.12.2021 19:12

Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı Bursa'da bir fabrikanın deposuna mal indiren kamyon bir anda alevlere teslim oldu.

Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir fabrikanın deposuna mal indiren kamyon bir anda alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Demirtaş Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın mal indirip yükleme alanında bulunan bir kamyonda yangın çıktı. İddiaya göre, mal indirildiği sırada aniden alev alan kamyon, rüzgarın tesiriyle kısa sürede alev topuna döndü. İşçiler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı
Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı
Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı
Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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