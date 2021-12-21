Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir fabrikanın deposuna mal indiren kamyon bir anda alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, akşam saatlerinde Demirtaş Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın mal indirip yükleme alanında bulunan bir kamyonda yangın çıktı. İddiaya göre, mal indirildiği sırada aniden alev alan kamyon, rüzgarın tesiriyle kısa sürede alev topuna döndü. İşçiler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.