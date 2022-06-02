Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük'ün Ovacık ilçesinden Kastamonu'da il merkezinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasına odun getirdiği öğrenilen tır, Kastamonu- İstanbul karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerleri de parçalayan tır, yan yatarak durabildi. Kazada sürücü, tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken İstanbul yolu ise trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak İstanbul yolunu geçici olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı tırda incelemede bulunarak tedbir aldı.