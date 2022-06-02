Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti

02.06.2022 20:46

Kastamonu'ya bir fabrikaya odun getiren tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İstanbul yolu üzerinde yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Sürücü ise tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinden Kastamonu'da il merkezinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasına odun getirdiği öğrenilen tır, Kastamonu- İstanbul karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı! Sürücü aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Bariyerleri de parçalayan tır, yan yatarak durabildi. Kazada sürücü, tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tırda bulunan odunlar çevreye savrulurken İstanbul yolu ise trafiğe kapandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı! Sürücü aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak İstanbul yolunu geçici olarak araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de herhangi olumsuz bir duruma karşı tırda incelemede bulunarak tedbir aldı.

Odun yüklü tır, ok gibi bariyerlere saplandı! Sürücü aracın altında kalarak yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500
NAK Arama Kurtarma Karabük Birimi, itfaiye müdürü Korkut ile görüştü NAK Arama Kurtarma Karabük Birimi, itfaiye müdürü Korkut ile görüştü Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor Bartın Valisi Nurtaç Arslan'a ziyaretler sürüyor
Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:00:31. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement