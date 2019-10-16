Son Dakika Haberleri: Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyine ait fabrikaya düzenlediği silahlı baskın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, M.S, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ö.Ö'nün sahibi olduğu Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) tekstil fabrikasına geldi.

Şüpheli M.S. fabrikada bir süre Ö.Ö'yü arayarak güvenlik görevlisinin engellemeye çalışmasına rağmen çevreye rastgele ateş etti.

Ardından bir araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Bu arada silahlı baskın anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fabrikaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:47 Kaynak: AA
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