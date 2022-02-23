Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı - Son Dakika
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Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı

23.02.2022 22:09

Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı Uşak'ta bir fabrikada sızan hidrojen sülfür gazından etkilenen bir işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı

UŞAK - Uşak'ta bir fabrikada sızan hidrojen sülfür gazından etkilenen bir işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tahliye edilen fabrikada yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir köpek maması üreten fabrikada çalışan işçi E.K. fenalaşması sonucu bayıldı. Durumu fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin gazdan etkilendiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit etti. Fabrikadaki 30 işçi tahliye edildikten sonra olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce belirlenen hidrojen sülfür gazı, kapı giriş ve çıkışlarına koyulan fanlarla tahliye edildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı
Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı
Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı

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Uşak, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazı bir işçiyi ağır yaraladı - Son Dakika


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