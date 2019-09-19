Son Dakika Haberleri: Fabrikayı kül eden yangının ardından yollar yıkandı
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Fabrikayı kül eden yangının ardından yollar yıkandı

1 saat önce

Tuzla'da fabrika yangınının ardından temizlik çalışması başladı.

Fabrikayı kül eden yangının ardından yollar yıkandı, System.String[]

Tuzla'da fabrika yangınının ardından temizlik çalışması başladı. Belediye ekipleri fabrikanın yakınından geçen yolları tazyikli suyla yıkadı. Tuzla'da dün bir fabrikada çıkan yangın söndürülürken, fabrika demir yığınına döndü. Yangının ardından belediye ekipleri ise temizlik çalışmasına başladı. Fabrikaya çıkan yollar tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi
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