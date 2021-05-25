Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu - Son Dakika

Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu

25.05.2021 11:58
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyetlerine ara veren fabrikadan 80 bin liralık malzeme çalan şüpheli, hırsızlık için tekrar gelinde JASAT'a suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyetlerine ara veren fabrikadan 80 bin liralık malzeme çalan şüpheli, hırsızlık için tekrar gelinde JASAT'a suçüstü yakalandı. Yakalanmamak için makinelerin arasına saklanan şüpheli, "Çok üşüdüm, ısınmak için fabrikaya girdim" diyerek kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi ilçesinde faaliyetlerine ara veren bir fabrikadan geçen 25 gün zarfında 11 adet elektrik dinamosu, bakır kablo ve sigorta panosunun çalınması olayının failini yakalamak için müşterek çalışma başlattı. Fabrikadaki güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin daha önceden de benzer suç kayıtları olduğu belirlenen 31 yaşındaki Zülgani S. olduğunu tespit etti.

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT, işyerinden yaklaşık 80 bin TL'lik hırsızlık yapan şüphelinin tekrar fabrikaya gelebileceğini öngörerek bölgeyi takibe aldı. Gece sat 03.00 sıralarında hırsızlık için yeniden geldiği fabrika dinamoyu sökerken jandarma ekiplerini fark eden Zülgani S., makinelerin arasına gizlenmeye çalıştı. Olayda kullandığı eldiven ve anahtar takımıyla suçüstü yakalanan şüpheli, "Çok üşüdüm, ısınmak için fabrikaya girdin. Üşüdüğüm için eldiven takıyorum" diyerek kendisini savundu.

Çiftçilerin emeklerini çalıyordu

Gözaltına alınan Zülgani S., sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi. Daha önce den de 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan azılı hırsızın, sera kuran çiftçilerin emeğini gasp ederek sulama için kullanılan dinamoları ve kabloları çaldığı ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi. - DENİZLİ

Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu
Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu

Merkezefendi, Hisarcık, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu

Son Dakika Haberleri
11:55 Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?
11:50 Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:40
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın? Avukat, hepatit olduğunu öğrendiği sevgilisini dövdü: Bana nasıl bulaştırırsın?         
09:14
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı         
20:39
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 12:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fabrikayı soyarken yakandı, savunması 'Üşüdüm, ısınıyordum' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement