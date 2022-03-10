"Fabula" adlı resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika
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"Fabula" adlı resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde ziyarete açıldı

10.03.2022 14:41
"Fabula" adlı resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde ziyarete açıldı

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında toplayan "Fabula" resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında toplayan "Fabula" resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Dilara Orhan ve İclal Gültekin'in üstlendiği sergide, Ataman Oğuz, Ayhan Sönmez, Baran Kamiloğlu, Erinç Işık, Murat Özdoğru, Muhammed Bakır, Peruze Hamurcu, Şemsi Ateş, Vahhab Ayhan, Yüksel Yuko Sönmez ve Yücel Dönmez'in farklı teknik ve malzemelerle ürettiği eserlere yer verildi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yücel Dönmez, sanat çalışmalarına Chicago ve İstanbul'daki atölyelerinde devam ettiğini söyledi.

Dönmez, kapitalizmi protesto eden bir çalışmasının da sergide yer aldığını belirterek, "Protest sanat çalışmaları yıllardır devam ediyor. Benim buradaki amacım, inancın kapitalizmin önüne geçmesi. Oysa bugün kapitalizm inancın önüne geçmiş durumda. Onun için insanlar mutsuz, hümanizm giderek yok oluyor." dedi.

Türkiye'de alanında ilkleri gerçekleştiren bir sanatçı olduğuna işaret eden Dönmez, dünyada kar üzerine resim yapan ilk sanatçılardan biri olduğunu, 1968'de Palandöken'de 1975'te ise Uludağ'da yaptığı çalışmaların akademilerde tartışıldığını söyledi.

Yücel Dönmez, sanatta fikrin önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bir sanatçı olarak ortaya koyduğunuz felsefe önemlidir. Çağdaş sanatla geleneksel sanatların sentezini kuruyorum. 1987'de Chicago'da müzede performanslarla göstermiştim. Şimdi yüz binlerce taklitçim var, o tekniği yapan. Ben o primitif bölümü bıraktım ve şimdi daha ilerisini yapıyorum. Benim amacım dünya sanat tarihine kalmak. Dünya sanat tarihine adımımı attım çünkü dünyada kar üstüne resim yapan ilk sanatçı olarak birçok literatürde, sanatımla dünya literatüründe yer alıyorum. Kendimi, Türk sanatının önünü açan bir sanatçı olarak görüyorum."

Çağdaş sanat alanında Türkiye'de çok başarılı genç sanatçıların olduğuna vurgu yapan Dönmez, İspanyol yazar Nilo Cazares'in kendisi hakkında yazdığı kitabın yakında yayımlanacağını söyledi.

"Fabula" sergisi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergi küratörlerinden İclal Gültekin, serginin adının hayat ağacından geldiğini belirterek, "Sergideki eserler hayat ağacının dallarını temsil ediyor. Biz burada her insan, her yüz, her portre, bir hikayeyi anlatıyor diyerek yola çıktık. 11 sanatçımızın eserine yer verdik. Teknik sınırlaması koymadık. Hepsinin kendine ait özel tekniği var." şeklinde konuştu.

Küratör Dilara Orhan ise Barış Arslan Quartet'ın sunduğu caz müzik eşliğinde serginin açıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Sergi açılışımıza 300 kişi katıldı. Her biri kendi alanında profesyonel sanatçılarımızın eserlerini sergiliyoruz. Çok başarılı ve çok takdir gördüğümüz bir açılış oldu. Sergi, 16 Mart'a kadar 12.00 ile 19.00 arasında ziyarete açık. Tüm sanatseverleri Beyoğlu Santa Maria Kilisesi'ne bekliyoruz."

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Ayhan Yüksel, Ayhan Sönmez, İstanbul, Chicago, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fabula' adlı resim sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika


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