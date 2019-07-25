FaceApp kullanan dolandırıcı yakalandı: 'Ne yapayım onlar inanmasaydı'
1 saat önce
Kişisel verilerin gizliliği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen FaceApp uygulamasını kullanarak onlarca kişiyi dolandıran bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı
Kişisel verilerin gizliliği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen FaceApp uygulamasını kullanarak onlarca kişiyi dolandıran bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü
tarafından yakalandı.
İnternette yayınladığı ilanlarda inşaat malzemelerinin yanı sıra asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler sattığını belirten ve bu ürünlere ilişkin sahte fotoğraflar kullanan zanlı, kendisine "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında para göndermesi için çok sayıda kişiyi kandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:07
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