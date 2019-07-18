FaceApp tartışılıyor: Rusya'da geliştirilen uygulama kişisel verilerimizi paylaşabilir mi?
3 saat önce
FaceApp tartışılıyor: Rusya'da geliştirilen uygulama kişisel verilerimizi paylaşabilir mi? 120 ülkede 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen FaceApp uygulamasını dijital haklar aktivisti Aral Balkan yorumladı...
Eğer son günlerde sosyal medya kullandıysanız takip ettiğiniz arkadaşlarınızın, ünlülerin hatta politikacıların bile aniden yaşlandığını gösteren fotoğraflarla karşılaşmış olabilirsiniz. Korkmayın, zamanda atlama yaşamadınız. Sadece içerisinde yaşlandırma ve birçok farklı fotoğraf filtresi barındıran yapay zeka tabanlı FaceApp uygulaması ile karşı karşıyasınız.
Belki siz de dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan gibi bu uygulamayı kullanarak saç renginizi değiştirdiniz, yaşlandınız, sakal bıraktınız, cinsiyet değiştirdiniz ve sosyal medyada bu yeni versiyonunuzla yer aldınız.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:22
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