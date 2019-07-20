FaceApp Uygulamasına Soruşturma Çağrısı ABD Senatörlerinden Geldi.
ABD Senatörleri FaceApp'a soruşturma çağrısında bulundu. Uygulamanın arkasındaki Rus Şirket hükümetin kullanıcı verilerine erişimini vermeyi reddetti.
FaceApp Güvenli mi?
Tüm yanlış sebepleri bir araya koyun, hepsi bu uygulamada var ancak son dönemde viral hale gelen uygulamanın ne kadar güvenli olduğu hakkındaki başlayan tartışmalara ABD senatörleri de katılınca durum farklı bir boyut kazandı.
Uygulamanın buluta yüklenen fotoğraflar üzerinde "Kişisel fotoğraflarına ve verilerine tam ve değiştirilemez erişimi" olup olmadığı merak konusu.
Uygulamanın Bazı Filtreleri Daha Önce Tepkilere Neden Olmuştu!
Aslında 2017 yılından beri kullanılan uygulama bir çok konuda eklenen filtreler ile tepkilere sebep olmuştu. Bunların başında etnik kökenlerini değiştiren filtreler yer alıyor. Ancak rus şirket bu tepkileri söz konusu filtreleri kaldırarak bitirmişti. ancak son dönem "Yaşlandırma Filtresi" ile popüler hale gelmeyi başardı. Oldukça inandırıcı bir şekilde yaşlandırmayı başarıyor.
Ancak uygulamanın fotoğrafları buluta yüklediği ve cihazlarında yerel olarak bunu yapmadığını açıkça belirtmeden yaptığını artık biliyoruz.
FBI ve FTC'ye yazdığı mektubunda, Senatör Schumer, geri dönüşü olmayan veri erişim gereksinimi nedeniyle uygulamanın "milyonlarca ABD vatandaşı için ulusal güvenlik ve mahremiyet riskleri" oluşturabileceğini söyledi.
Özellikle "FaceApp'in Rusya
'daki konumu, şirketin ABD vatandaşlarının verilerine potansiyel olarak yabancı hükümetler dahil olmak üzere üçüncü taraflara nasıl ve ne zaman erişim sağladığı hakkında sorular ortaya koyuyor." denildi.
Schumer şu anda FBI'dan ABD vatandaşlarının uygulamaya yüklediği kişisel verilerin Rus makamlarının eline geçip geçmediğini değerlendirmesini istiyor. Ek olarak, FTC'den uygulamayı, Amerikalıların, özellikle hükümet ve askeri personelin uygulamayı kullanmasını önlemenin bir yolu olup olmadığını düşünmesini istiyor. Bu mümkün değilse, kamuoyunun uygulamayı kullanmakla ilişkili risklerin farkında olmasını sağlamak için FTC'den yardım istemektedir.
Ancak Reuters
, FaceApp'ın Rusya hükümetine kullanıcı verileri sağladığına dair kanıt bulunmadığını söyledi.
TechCrunch uygulamanın yalnızca kullanıcıların istediği fotoğrafları buluta yüklediğini belirtse, ne kadar doğru bilemiyoruz. Bir kullanıcının fotoğrafını tekrar tekrar düzenlemek istemeleri durumunda bulutta depolayabileceğini, ancak 48 saat içinde sunucusundan "çoğu resim" sildiği belirtildi.
FaceApp Gizlilik Ayarları Nasıl Yapılır?
Kullanıcılara bu durumda bile olsa veri kaldırma isteklerini göndermenin bir yolunu veriyor: insanlar sadece Ayarlar> Destek> Bir hata bildirmeli ve konu satırında "gizlilik" kelimesiyle bir mesaj göndermelidir.
FBI ve FBI'nın bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı henüz net olmasa da, Demokratik Ulusal Komite çoktan ihtiyati tedbirler alıyor. Komite, 2020 başkan adaylarını, 2016'da karşılaştığı güvenlik sıkıntısını tekrar yaşanmaması için uygulamayı kullanmaya karşı uyardı.
Bizde durumlar nasıl derseniz, saldım çayıra mevlam kayıra durumu şimdilik devam ediyor. Bu konuda bir bilgilendirici önlem ve açıklama henüz yok.
Reuters