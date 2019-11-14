Son Dakika Haberleri: Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi
Son Dakika Dünya Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi

Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi

6 saat önce

Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2019'un başında bu yana toplam 5,4 milyar sahte hesabın silindiği belirtildi. Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyar şüpheli hesap silinmişti.

Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi, System.String[]

Sosyal medya platformu Facebook 2019'un başında bu yana toplam 5,4 milyar sahte hesabın silindiğini duyurdu. Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyar şüpheli hesap silinmişti.


Topluluk Standartları Uygulama Raporu'nu açıklayan sosyal medya devi sadece Nisan- Eylül 2019 tarihleri arasında 3.2 milyar sahte hesabı kaldırdığını aktardı

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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:16 
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