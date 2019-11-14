Facebook, 2019 yılında 5,4 milyar sahte hesap sildi
6 saat önce
Sosyal medya platformu Facebook sahte hesaplara karşı mücadele etmeye devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2019'un başında bu yana toplam 5,4 milyar sahte hesabın silindiği belirtildi. Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyar şüpheli hesap silinmişti.
Sosyal medya platformu Facebook 2019'un başında bu yana toplam 5,4 milyar sahte hesabın silindiğini duyurdu. Geçen yıl aynı dönemde 2,1 milyar şüpheli hesap silinmişti.
Topluluk Standartları Uygulama Raporu'nu açıklayan sosyal medya devi sadece Nisan- Eylül 2019 tarihleri arasında 3.2 milyar sahte hesabı kaldırdığını aktardı
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:16
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