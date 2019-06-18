Son Dakika Haberleri: Facebook 2020'de kendi kriptoparası 'Libra'yı piyasaya sürecek
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Facebook 2020'de kendi kriptoparası 'Libra'yı piyasaya sürecek

27 dakika önce

Facebook 2020 yılında kendi kriptoparasını piyasaya süreceğini duyurdu. Libra isimli sanal para birimini pek çok büyük kuruluş ile birlikte Mastercard ve Visa tarafından da destekleniyor.

Facebook 2020'de kendi kriptoparası 'Libra'yı piyasaya sürecek, System.String[]
Facebook 2020 yılında kendi kriptoparasını piyasaya süreceğini duyurdu. 'Libra' isimli sanal para birimi pek çok büyük kuruluş ile birlikte Mastercard ve Visa tarafından destekleniyor.

Facebook'un hayata geçirmesi beklenen blokzinciri teknolojilerinin en önemlisi olarak görülen küresel kriptoparanın kısa zamanda Bitcoin'den daha değerli ve daha istikrarlı olacağı öngörülüyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53 
Visa, Mastercard, Facebook, Ekonomi
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