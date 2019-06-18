Facebook 2020'de kendi kriptoparası 'Libra'yı piyasaya sürecek
27 dakika önce
Facebook 2020 yılında kendi kriptoparasını piyasaya süreceğini duyurdu. Libra isimli sanal para birimini pek çok büyük kuruluş ile birlikte Mastercard ve Visa tarafından da destekleniyor.
Facebook
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:53
2020 yılında kendi kriptoparasını piyasaya süreceğini duyurdu. 'Libra' isimli sanal para birimi pek çok büyük kuruluş ile birlikte Mastercard
ve Visa
tarafından destekleniyor.
Facebook'un hayata geçirmesi beklenen blokzinciri teknolojilerinin en önemlisi olarak görülen küresel kriptoparanın kısa zamanda Bitcoin'den daha değerli ve daha istikrarlı olacağı öngörülüyor.
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