Facebook 5 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek - Son Dakika

Dünyanın en büyük sosyal medya devlerinden bir tanesi olan Facebook 5 milyar dolar ceza ödemeye mahkum edildi. Şirketin uzun bir süredir devam eden davaları bulunuyordu. İşte Facebook ile ilgili merak edilen ceza detayları.



Gizlilik günümüzün en önemli detaylarından bir tanesi olarak biliniyor. Her ne kadar bazı şirketler gizliliğe önem verse bile, büyük bir çoğunluğu bu konuda yeterli çalışmaları yapmıyor. Facebook yeterli çalışma yapmayan şirketler kategorisinde yer alıyor. Kuruluşun özellikle de seçim zamanlarında büyük veri ihlalleri yaptığı ortaya çıktı.



Facebook için şeffaf bir ekip oluşturuldu



Facebook ile Federal Ticaret Komisyonu arasında yapılan anlaşma ABD mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme bu şirketin sadece para cezası ödemesini istemedi. Aynı zamanda her 3 ayda bir rapor göndermesi de talep edildi.



Her ne kadar Cambridge Analytica faciası sona ermiş olsa bile, yine de Facebook şirketine tam olarak güven duyulmuyor. ABD halkının önemli bir bölümü bile verilerinin güvende olduğunu düşünmüyor. Bu nedenle Facebook için şeffaf bir grup oluşturuldu. Mahkeme tarafından belirlenen ekip üyeleri şirketi düzenli olarak kontrol edecek.



Ekipte yer alan kişiler tamamen bağımsız insanlardan oluşacak. Facebook ile bağlantısı veya herhangi bir çıkarı olmayan kişilerden seçilecek ekip, her 3 ayda bir Facebook'tan rapor alacak. Gizlilik ihlali ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları, bu karara tepki gösterdi. Veri gizliliği gibi devasa bir problemin Sadece 5 milyar dolar ceza ile kapatılmaması gerektiği söylendi. Sizce Facebook gizliliğe yeteri kadar önem veriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.