Facebook'a 5 milyar dolar ceza
3 saat önce
ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.
ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook
'a 5 milyar dolar ceza kesti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57
ABD Senatosu'ndan Trump'a "Türkiye'ye yaptırım uygula" çağrısı Facebook'a 5 milyar dolarlık rekor ceza Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "başkanlık sistemi" önerisine jet yanıt Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti