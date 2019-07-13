Son Dakika Haberleri: Facebook'a 5 milyar dolar ceza
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Facebook'a 5 milyar dolar ceza

3 saat önce

ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.

Facebook'a 5 milyar dolar ceza, System.String[]
ABD Federal Ticaret Komisyonu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti.
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 
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