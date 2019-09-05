Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı
3 dakika önce
Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı. Veri tabanında kullanıcıların telefon numaralarının yanı sıra adları, cinsiyetleri ve yaşadıkları ülkenin bilgisinin de bulunduğu belirtildi
Güvenlik sorunlarıyla gündemden düşmeyen Facebook'un adı yeni bir skandala karıştı.
Sosyal medya devinin bir sunucusundaki güvenlik açığı nedeniyle 400 milyondan fazla kullanıcının telefon bilgilerinin internete sızdırıldığı anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23
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