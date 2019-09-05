Son Dakika Haberleri: Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı
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Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı

3 dakika önce

Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı. Veri tabanında kullanıcıların telefon numaralarının yanı sıra adları, cinsiyetleri ve yaşadıkları ülkenin bilgisinin de bulunduğu belirtildi

Facebook'a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdırıldı, System.String[]

Güvenlik sorunlarıyla gündemden düşmeyen Facebook'un adı yeni bir skandala karıştı.


Sosyal medya devinin bir sunucusundaki güvenlik açığı nedeniyle 400 milyondan fazla kullanıcının telefon bilgilerinin internete sızdırıldığı anlaşıldı.

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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23 
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