Son Dakika Haberleri: Facebook'a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması

Facebook'a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması

3 saat önce

Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı. Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.

Facebook'a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması, System.String[]
Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı.

Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:08 
Facebook, Dünya
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