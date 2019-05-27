Facebook'a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması
3 saat önce
Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı. Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:08
Sosyal Medya devi Facebook
bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı.
Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.
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