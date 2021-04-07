Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı? - Son Dakika
BBC

Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?

07.04.2021 05:32
Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?, System.String[]

Business Insider adlı internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin online ücretsiz paylaşıldığını iddia etti.

Business Insider adlı internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin online ücretsiz paylaşıldığını iddia etti. Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'den yaklaşık 20 milyon kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi. "Have I Been Pwned" internet sitesinde, telefon numaranızı ya da elektronik posta adresinizi girerek bilgilerinizin yayımlanıp yayımlanmadığını görebilirsiniz.

, numaranızı uluslararası kodla birlikte, örneğin bir Türk numarası kullanıyorsanız +9053... ile başlayarak yazmanız gerekiyor.

Facebook, daha çok elektronik posta adresleri ve telefon numaralarının açığa çıktığı hack vakasının 2019 yılında gerçekleştiğini açıklamıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Facebook'tan; telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen Türkiye'deki kullanıcılarla ilgili açıklama yapmasını istiyor.

Anadolu Ajansı'nın BTK'den aktardığı bilgiye göre, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine kurum yetkilileri 4 Nisan'da Facebook'a resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen vatandaşlara ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bildirilmesini talep etti.





Business Insider internet sitesinin haberinde, yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, yaklaşık 20 milyonunun Türkiye'den, 11 milyonunun İngiltere'den, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu; söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Facebook ise veri tabanına erişimin 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ve sorunun üstesinden geldiğini açıkladı.

Ancak siber saldırı sırasında ele geçirilen verilerin bir internet sitesinde açığa çıktığı yeni anlaşıldı.

HaveIBeenPwned internet sitesinden güvenlik uzmanı Troy Hunt, kullanıcıların her bilgisinin değil ancak 500 milyon telefon numarasının ve birkaç milyon elektronik posta adresinin açığa çıktığını söyledi.

İnternet güvenliği ile ilgili bir internet sitesi olan HaveIBeenPwned, önceden sadece elektronik posta adreslerinin ele geçirilip geçirilmediğini paylaşırken artan trafik üzerine telefon numaralarının da kontrol edilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi.

BBC'ye konuşan Hunt, "Facebook bu konuda açık bir pozisyon almalıdır, 2019'da gerçekleşen bir olaya atıfta bulunuyorlar ancak bu bilgi ortada savrulan verileri açıklamaya yetmiyor. Bu güvenlik açığı çok sayıda spekülasyonun da etrafında şekilleniyor" dedi.

Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?
Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı?

Business Insider, İnternet, Facebook, Hacker, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook'a siber saldırı: Ele geçirilen bilgiler arasında cep telefonu numaranız var mı? - Son Dakika

BBC

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