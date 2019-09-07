Son Dakika Haberleri: Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı
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Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı

1 saat önce

ABD'de New York Başsavcılığı öncülüğünde 8 eyalet, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.

Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı, System.String[]

ABD'de New York Başsavcılığı öncülüğünde 8 eyalet, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Başsavcı, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:25 
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