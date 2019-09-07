Facebook'a 'tekelcilik' soruşturması açıldı
1 saat önce
ABD'de New York Başsavcılığı öncülüğünde 8 eyalet, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.
ABD'de New York Başsavcılığı öncülüğünde 8 eyalet, sosyal paylaşım sitesi facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:25
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