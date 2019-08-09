Son Dakika Haberleri: Facebook'a yüz tanıma şoku
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Facebook'a yüz tanıma şoku

2 saat önce

ABD'de bir federal mahkeme, kullanıcılarının Facebook tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisini kötüye kullanıldığı gerekçesiyle, firmaya dava açılabileceğine karar verdi.

Facebook'a yüz tanıma şoku, System.String[]
ABD'de bir federal mahkeme, kullanıcılarının Facebook tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisini kötüye kullanıldığı gerekçesiyle, firmaya dava açılabileceğine karar verdi.

ABD'nin San Francisco eyaletindeki Dokuzuncu Bölge Temyiz Mahkemesi, Facebook'un geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi. Federal mahkemede Facebook aleyhine görülen davada, kullanıcıların kendi rızası olmadan yüz tanıma teknolojisi geliştirilmesinin "bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği" sonucuna varıldı.

Kararın ardından Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), kararın aktif Facebook kullanıcılarının yüz tanıma teknolojisini kullanmaları nedeniyle dava açmalarına izin vereceğini belirterek, "Karar, bir ABD temyiz mahkemesinin, yüz tanıma teknolojisinin yol açtığı mağduriyet zararlarını doğrudan ele almasına dair emsal teşkil ettiğini" söyledi.

Davacı tarafın avukatı olan Shawn Williams bir röportajda "Bu biyometrik veriler o kadar hassas ki, gizlilikleri ihlal edilirse bir geri dönüş olamaz. Numarasını değiştirebileceğiniz bir sosyal güvenlik veya kredi kartı gibi değil, yüzünüzü değiştiremezsiniz" sözleriyle potansiyel tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Dava, 2015 yılında Illinois'deki bir grup Facebook kullanıcısının, firmayı Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası'nı biyometrik veri toplama konusunda ihlal etmekle suçlamasıyla başlamıştı.

Facebook iddiaları reddetti: "Her zaman belirttik"

Facebook, karara itiraz etmeyi planladığını açıkladı. Firma sözcüsü bir e-postada "Yüz tanıma teknolojisini kullandığımızı ve insanların istediği zaman açıp kapayabildiklerini her zaman belirttik" dedi. Firma, Facebook'a yüklenen fotoğraflardan sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarını tanımalarını sağlayan "Etiket Önerileri" özelliğinin yıllardır kullanıldığını ve yeni sistemle ilgili iddialarını savunmak için öne sürdü.

Dünyaca ünlü arama motoru Google, geçtiğimiz Aralık ayında Şikago'da benzer bir davayı temyize götürmüş ve kazanmıştı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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