Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı

20.07.2022 17:34
Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, Afganistan'da Taliban hükümetinin televizyon kanalı (RTA) ve haber ajansı Bakhtar'ın hesaplarını kapattı.

Taliban hükümeti Haber Ajansı (Bakhtar), Facebook'un, Bakhtar'ın resmi hesabını kapattığı açıkladı.

Bakhtar'ın, Facebook'un tüm kurallarına uygun yayın yaptığı kaydedilen açıklamada, amaçlarının net ve kapsayıcı bilgileri okurlarına ulaştırmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un aldığı bu kararın Afganları basın özgürlüğü hakkından mahrum bırakmak olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan hükümet televizyon kanalı Başkanı Ahmadullah Vasik, Facebook tarafından nedensiz şekilde RTA televizyon kanalına ait Farsça ve Peştuca hesaplarının kapatıldığını ve bu kararın basın özgürlüğü yasasına aykırı olduğunu söyledi.

RTA'nın Afgan halkının sesi olduğunu vurgulayan Vasik, Facebook idaresinin kapattığı hesapları yeniden açmasını istediklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Hindistan afyon üretimi ve işlenmesini özel sektöre açtı Hindistan afyon üretimi ve işlenmesini özel sektöre açtı Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı! Meta, Mark Zuckerberg'e dava açtı!
Kaynak: AA

Afganistan, Facebook, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Facebook, Afganistan'daki hükümet televizyon kanalı ve haber ajansı hesaplarını kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement