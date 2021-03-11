ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor - Son Dakika

ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor

11.03.2021 14:25

Facebook Antalya İstasyon açılıyorFACEBOOK'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan Antalya İstasyon için Facebook, ATSO, ANSİAD ve Habitat Derneği arasında protokol imzalandı.

Facebook Antalya İstasyon açılıyor

FACEBOOK'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan Antalya İstasyon için Facebook, ATSO, ANSİAD ve Habitat Derneği arasında protokol imzalandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen imza protokolü ile 2019 Eylül ayında Facebook'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneği'nin (Habitat) İstanbul'da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin Antalya'da açılması için hazırlıklara başlandı.

PROTOKOL İMZALANDI

Hem yüz yüze hem de online katılımla hibrit gerçekleştirilen protokol imza töreni, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay ile birlikte Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın katılımıyla gerçekleşti.

13'ÜNCÜ İSTASYON

Antalya İstasyon'un, İstanbul'daki Facebook İstasyon'dan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara, İzmir ve Çanakkale'nin ardından Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olacağı açıklandı. Facebook İstasyon, Türkiye'deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE'YE YAYILACAK

Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam Alameddin, Antalya'da açılacak topluluk merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada, pandemi koşullarının, bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmelerinin ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

2019 Eylül'de İstanbul'da Türkiye'deki ilk topluluk merkezi olarak açılan Facebook İstasyon'un, bu doğrultudaki en büyük yatırımlardan biri olduğunu kaydeden Alameddin, 'Protokolünü imzaladığımız Antalya uydu merkeziyle, Facebook İstasyon'u ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz dedi.

ÜÇ ANA FONKSİYON

Bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördükleri bu protokolle temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini açıklayan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, 'Eğitim, ortak çalışma alanı ve ön kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacak dedi.

ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Gelişen teknolojiyle birlikte gelen değişim ve dönüşüm sürecinde 'dijitalleşme' konusuna odaklandıklarını söyleyen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 'Antalya İstasyon çıktığımız yolculukta bize katkı verecek önemli bir işbirliği platformu olacak. Bu değerli işbirliğinin bölgemizdeki tüm girişimcilerimiz ve üyelerimiz için katkı yaratacağına inanıyor, emek veren tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK

Antalya'da girişimcilik adına yapılan çalışmalarda öncü bir kurum olduklarını ve girişimcilik ekosistemini büyütmek adına 19 yıldır sürdürülebilir bir politika yürüttüklerini dile getiren ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ise 'Facebook İstasyon projesinin Antalya bölge ayağında ATSO ile birlikte iş birliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve sorumluluklarımızın da farkındayız. Facebook İstasyon'un Antalya'da yeni nesil girişimciliğe büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz diye konuştu.

KÜRESEL PAZAR FIRSATI

Antalya İstasyon, farklı sosyal gruplar ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.

ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor
ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor
ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor
ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor

Habitat Derneği, Facebook, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Facebook Antalya İstasyon açılıyor - Son Dakika


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