Facebook arkadaşlık isteği kapatma nasıl yapılır? - Son Dakika

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kişisel verilerin önemi Bu makalemizde Facebook arkadaşlık isteği kapatma işlemi nasıl yapılır? sorusuna yanıt vereceğiz.

Instagram, TikTok, Twitter ve Facebook her ne kadar sahte hesaplarla mücadele etse de her gün binlerce insan kötü niyetli kişilerin zorbalığına maruz kalıyor. Facebook hesap silme nasıl yapılır? sorusunun cevabını makalemizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

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Facebook arkadaşlık isteği kapatma nasıl yapılır?

Adres çubuğunun altındaki anasayfa simgesinin yanında yer alan ikona tıklayarak kimlerin arkadaşlık isteği gönderdiğini kontrol edebilirsiniz. Hesabınızı güvende tutmak için tüm bilgilerinizi gizlemenizi tavsiye ediyoruz.





Arkadaşlık isteğini kapatmak için sırasıyla;

Profil fotoğrafınızın en sağındaki ikona tıklayın.

Karşınıza çıkan menüde Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın. Ardından tekrar Ayarlar sekmesine tıklayın.

Ayarlar sekmesinde yer alan Gizlilik simgesine tıklayın. (Gizlilik sekmesinde profilinizi yabancılardan koruyabileceğiniz birden fazla seçenek mevcut.)

Gizlilik menüsünde yer alan "İnsanlar Seni Nasıl Bulabilir ve Seninle Nasıl İletişim Kurabilir?" bölümündeki Sana kimler arkadaşlık isteği gönderebilir? yazısının yanındaki Düzenle butonuna tıklayın.

Düzenle butonuna tıkladığınızda aşağı kısımda karşınıza açılır menü çıkacak. Açılır menüde yer alan Herkes seçeneği yerine Arkadaşların Arkadaşları'nı seçtiğinizde tanımadığınız kişiler sizlere arkadaşlık isteği gönderemeyecek.

Facebook'un Android ve iOS uygulamalarında da aynı adımları izleyerek arkadaşlık isteklerini kapatabilirsiniz. Hesabınızı güvende tutmak ve tanımadığınız kişilerin hassas verilerinize erişmemesi için gizlilik ayarlarınızı güncellemeyi unutmayın.