Son Dakika Haberleri: Facebook Aşkı 6 Senesine Mal Oldu

Facebook Aşkı 6 Senesine Mal Oldu

6 saat önce

Hindistanlı bir kişi, Facebook üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla tanışmak için kaçak olarak gittiği Pakistan'da tutuklandı.

Facebook Aşkı 6 Senesine Mal Oldu, System.String[]
Hindistanlı bir kişi, Facebook üzerinden tanıştığı Pakistanlı kadınla tanışmak için kaçak olarak gittiği Pakistan'da tutuklandı. 6 yıl sonra serbest bırakılan adam bir daha sosyal medya kullanmayacağını söyledi.

Hamid Nehal Ansari 2012 yılında sosyal medya sitesi Facebook üzerinden bir kadınla tanışıp kadına aşık oldu. Daha sonra kadın ile görüşmek için Afganistan üzerinden Pakistan'a kaçak olarak giren Ansari Pakistan güvenlik güçlerince yakalandı. Ajanlık ile suçlanan Ansari 6 yıl boyunca Pakistan'da hapsedildi. Ansari'nin serbest kaldığı ve ülkesine döndüğü o duygusal anlar ise kısa sürede sosyal medya üzerinden yayıldı. Ansari, "Yabancılara karşı duygusal şeyler beslemeyin, Facebook gibi sosyal medya hesaplarında tanıştığınız kişilere aşık olmayın" diyerek bir daha sosyal medya kullanmayacağını belirtti. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:38 Kaynak: İHA

Pakistan, Facebook, Güncel
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