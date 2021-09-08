Facebook çalışanlarının tüm WhatsApp mesajlarını okuyabildikleri iddia edildi - Son Dakika

New York merkezli araştırma kuruluşu ProPublica tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini ve sesleri dinleyebildiğini ortaya çıkardı.

"İÇERİKLERİ ARAŞTIRAN 1000'DEN FAZLA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN VAR"

Rapora göre, Austin, Dublin ve Singapur'da milyonlarca kullanıcının iletilerini incelemek için 1000'den işçi çalıştırıldığı öne sürüldü. Raporda, "WhatsApp'ta sohbet başlarken kullanıcının cihaz ekranına bir bildirim geliyor. Bu sohbetin dışında hiç kimse ve WhatsApp bile mesajlarınızı okuyamaz ve dinleyemez" ifadeleri doğru değil. WhatsApp'ın Austin, Dublin, Singapur ve Teksas'ta milyonlarca kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği araştıran 1000'den fazla sözleşmeli çalışanı var" denildi.

FACEBOOK'UN YAPAY ZEKASI DESTEK VERİYOR

Raporda ayrıca işçilerin WhatsApp kullanıcıları tarafından işaretlenen mesajları kontrol etmek için Facebook'un özel olarak kullandığı yapay zekadan faydalandığı ileri sürüldü.

Uçtan uca şifreleme sistemi bulunan WhatsApp'ta mesajların, doğrudan mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında olduğu garantisi veriliyor. Ancak iddialara göre, bu durum söylenildiği gibi değil.

ZUCKERBERG AKSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, 2018 yılında yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının herhangi bir mesajını görmediklerini belirtmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu açıklamaya karşı çıkarak, mesajların takip edebileceğini öne sürmüştü.