Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı - Son Dakika Dünya

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı

6 saat önce

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) önerdiği dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı, System.String[]

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) önerdiği dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı.


Bu reform çatısı altında daha fazla vergi ödemekten rahatsız olmayacağını belirten Zuckerberg dijital endüstrilerin zamanın gerektirdiği şekilde hareket etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Mark Zuckerberg, Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:47 
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