Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı - Son Dakika

Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı

12.02.2021 22:03
Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı, System.String[]

Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, bu kez sosyal medya devi Facebook'un radarına girdi. Şirket, Zuckerberg'in talimatıyla Fireside adlı Clubhouse benzeri uygulama için çalışmalara başladı.

Yabancı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mark Zuckerberg, son günlerin popüler uygulaması Clubhouse için düğmeye bastı. Sosyal medya devi Facebook, piyasa değeri hızla artan Clubhouse benzeri bir uygulama üzerinde çalışmaya başladı.

Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı

UYGULAMANIN NASIL SUNULACAĞI BELLİ DEĞİL

"Satın alamıyorsan kopyala" diyerek piyasadaki tüm popüler ağları dikkatle takip eden Mark Zuckerberg'in yeni uygulamaya koyacağı ismin Fireside olacağı iddia edildi. Uygulamanın yeni bir platform olarak mı yoksa entegre bir servis olarak mı sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi netlik kazanmadı.

Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı

UYGULAMA BİRÇOK SOSYAL MEDYA DEVİNİN RADARINDA

Kullanıcıların sohbet odalarına dahil olarak sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabildiği Clubhouse, 21 Ocak 2021'de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Son günlerin popüler uygulamasına yalnızca Facebook değil birçok sosyal medya platformu da gözünü dikti. Twitter, geçtiğimiz günlerde Spaces adıyla Clubhouse'a benzer bir servis sunacağını duyurmuştu.

Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı

Mark Zuckerberg, Facebook, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook, Clubhouse benzeri bir uygulama için kolları sıvadı - Son Dakika


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