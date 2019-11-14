Son Dakika Haberleri: Facebook: Çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşım sildik
Son Dakika Dünya Facebook: Çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşım sildik - Son Dakika Dünya

Facebook: Çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşım sildik

6 saat önce

Facebook, 2019 yılı Nisan-Eylül ayları arasında çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşımı kaldırdığını açıkladı.

Facebook: Çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşım sildik, System.String[]

Facebook, 2019 yılı Nisan- Eylül ayları arasında çocuk istismarı ve intihar içeren milyonlarca paylaşımı kaldırdığını açıkladı.


Sosyal medya devi Facebook Inc. çarşamba günü yayımladığı raporda, 3 milyar 200 bin sahte hesabı kapatarak bir önceki yıla göre kapattığı hesap sayısını iki katına çıkardığını bildirdi.

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Facebook, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:16 
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