Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı

Facebook , uzun zamandır üzerinde çalıştığı arkadaşlık sitesi Facebook Dating uygulamasını ABD dahil olmak üzere 20 ülkede başlattı.

18 yaş ve üzerindekilerin kullanabileceği program, Facebook mobil uygulaması içerisinde yeni bir sekme olarak görülecek. Arkadaşlık sitesine üye olmak isteyen kullanıcılar, kendi Facebook hesaplarından farklı olarak yeni bir profil oluşturabilecekler ve potansiyel eşleriyle, arkadaşlarının arkadaşlarıyla tanışarak veya gizli kalmak istiyorlarsa bulundukları arkadaş listesinden tamamıyla ayrı bir ağa kayıt olarak tanışabilecekler.

Facebook Dating uygulamasında profil yarattığınızda belirttiğiniz özelliklere göre uygun eşleşmeler önerilecek. 'Secret Crush' özelliği sayesinde de 8 farklı Facebook ya da Instagram arkadaşı seçilebilecek. Onların da sizi seçmesi durumunda size bildirim gelecek. Facebook arkadaşlarının bu uygulamayı kullanıp kullanmadığını ise 'Secret Crush' özelliğini kullanmadığınız sürece bilinmeyecek.

Facebook Dating özelliği Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Lahos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay, Vietnam ve ABD'de aktif kullanılabiliyor. Avrupa'da ise önümüzde yıl kullanıma açılması bekleniyor.