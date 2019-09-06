Son Dakika Haberleri: Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı

1 saat önce

Facebook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı arkadaşlık sitesi Facebook Dating uygulamasını ABD dahil olmak üzere 20 ülkede başlattı.

Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı, System.String[]
Facebook, uzun zamandır üzerinde çalıştığı arkadaşlık sitesi Facebook Dating uygulamasını ABD dahil olmak üzere 20 ülkede başlattı.

18 yaş ve üzerindekilerin kullanabileceği program, Facebook mobil uygulaması içerisinde yeni bir sekme olarak görülecek. Arkadaşlık sitesine üye olmak isteyen kullanıcılar, kendi Facebook hesaplarından farklı olarak yeni bir profil oluşturabilecekler ve potansiyel eşleriyle, arkadaşlarının arkadaşlarıyla tanışarak veya gizli kalmak istiyorlarsa bulundukları arkadaş listesinden tamamıyla ayrı bir ağa kayıt olarak tanışabilecekler.

Facebook Dating uygulamasında profil yarattığınızda belirttiğiniz özelliklere göre uygun eşleşmeler önerilecek. 'Secret Crush' özelliği sayesinde de 8 farklı Facebook ya da Instagram arkadaşı seçilebilecek. Onların da sizi seçmesi durumunda size bildirim gelecek. Facebook arkadaşlarının bu uygulamayı kullanıp kullanmadığını ise 'Secret Crush' özelliğini kullanmadığınız sürece bilinmeyecek.

Facebook Dating özelliği Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Lahos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay, Vietnam ve ABD'de aktif kullanılabiliyor. Avrupa'da ise önümüzde yıl kullanıma açılması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı: Kategori 3'e yükseldi
Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Facebook dating, 20 ülkede kullanıma açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]