Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek - Son Dakika Dünya

Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek

6 saat önce

Sosyal medya devi Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu. Yapay zekayla içeriği büyük ölçüde değiştirilen videolar da kaldırılacak

Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek, System.String[]

Sosyal medya devi Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu.


Şirket ayrıca yapay zeka (AI) kullanılarak üzerinde değişiklik yapılan ve içeriği farklı bir boyut kazanan video, görsel ve diğer medya içeriklerini de kaldıracaklarını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi
Aleyna Tilki, kendi balmumu heykelini dudağından öptü İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz

Son Dakika Haberleri
19:38 Kalın: "(ABD-İran gerilimi) Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz,... - Son Dakika Haber
19:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o... - Son Dakika Haber
19:32 Kalın: "Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe... - Son Dakika Haber
19:30 Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
19:29 Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika Haber
19:14 Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz - Son Dakika Haber
18:51 Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]