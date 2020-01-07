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Facebook 'deepfake' ve yapay zekayla değiştirilmiş videoları platformdan silecek
6 saat önce
Sosyal medya devi Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu. Yapay zekayla içeriği büyük ölçüde değiştirilen videolar da kaldırılacak
Sosyal medya devi Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi platformda paylaşılan derin sahtelik (deepfake) teknolojisiyle yapılmış videoların silineceğini duyurdu.
Şirket ayrıca yapay zeka (AI) kullanılarak üzerinde değişiklik yapılan ve içeriği farklı bir boyut kazanan video, görsel ve diğer medya içeriklerini de kaldıracaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30
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