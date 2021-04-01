Sesine bile tahammül edemediler! Facebook'un aldığı son karar Trump'ı çıldırtacak - Son Dakika
BBC

Sesine bile tahammül edemediler! Facebook'un aldığı son karar Trump'ı çıldırtacak

01.04.2021 07:02

Gelini Lara Trump, eski ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı röportajı Facebook'ta paylaştı. Facebook, "Hesaplarına getirdiğimiz yasakla bağlantılı olarak Donald Trump'ın sesiyle paylaşılmış olan içerikler de kaldırılacak" açıklaması ile söz konusu röportajı platformdan kaldırdı. Öte yandan Trump'ın YouTube, Instagram ve Twitter yasağı da devam ediyor.

Sosyal medya platformu Facebook, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin ABD Kongre baskını sonrası Lara Trump'ın paylaştığı bir Donald Trump röportajına yasak getirdi.

GELİNİ, AÇIKLAMAYI PAYLAŞTI

Cumhuriyetçilere ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında çalışan Lara Trump, o dönem henüz Başkan olan Donald Trump'la bir röportaj yapmıştı. Paylaştığı bu röportaj videosu, Kongre baskını sonrası silindi. Lara Trump, dün de Facebook'tan videonun neden kaldırıldığına dair gelen açıklama e-mail'inin ekran görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

"SESİYLE PAYLAŞILMIŞ İÇERİKLER DE KALDIRILACAK"

Paylaşıma göre Facebook'tan gelen e-mail'de "Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına getirdiğimiz yasakla bağlantılı olarak Donald Trump'ın sesiyle paylaşılmış olan içerikler de kaldırılacak ve bu hesapta da bazı kısıtlamalara gidilecektir." yazıyor.

RÖPORTAJI PROGRAMINDA YAYINLAMIŞTI

Trump'ın oğlu Eric ile evli olan Lara Trump, Facebook'tan kaldırılmasının üzerine online olarak hazırlayıp sunduğu programında röportajı paylaşmıştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda da Lara Trump, "Aynı bu şekilde Orwell'in 1984'üne bir adım daha yaklaşık" ifadelerini kullandı.

TÜM PLATFORMLARDA YASAKLI

Facebook, Trump'ın hesabını 7 Ocak'ta askıya almış; Mark Zuckerburg kararı "Başkanın bu dönemde bizim hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmesinin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz" diye yorumlamıştı. Aynı dönemlerde Donald Trump'ın Twitter hesabı da askıya alınmış ve YouTube da kendisine engel koymuştu.

Sesine bile tahammül edemediler! Facebook'un aldığı son karar Trump'ı çıldırtacak

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sesine bile tahammül edemediler! Facebook'un aldığı son karar Trump'ı çıldırtacak - Son Dakika Dünya

BBC

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