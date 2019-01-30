Son Dakika Haberleri: Facebook'un Gençlere Kişisel Bilgileri Karşılığında Para Ödediği Ortaya Çıktı
BBC

Facebook'un Gençlere Kişisel Bilgileri Karşılığında Para Ödediği Ortaya Çıktı

2 saat önce

Kullanıcı bilgilerini sızdırmasıyla gündem olan Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları ve her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında ayda 20 dolar ödediği ortaya çıktı.

Facebook'un Gençlere Kişisel Bilgileri Karşılığında Para Ödediği Ortaya Çıktı, System.String[]

Bir süredir kullanıcı bilgilerini toplamasıyla ilgili gündem olan Facebook'un, yaşları 13 ile 35 arasında değişen kullanıcılara "Facebook Araştırma Uygulaması" kurmaları karşılığında ayda 20 dolar ödediği ortaya çıktı. Suçlamalar üzerine Facebook araştırmayı Apple telefonlarda durdurduğunu açıkladı. Facebook uygulaması, Android telefonlarda da kullanılıyordu fakat konuya dair Google'dan bir açıklama gelmedi.

KİŞİSEL BİLGİLERE ULAŞMA KARŞILIĞINDA PARA ÖDÜYOR

Yapılan incelemeler, Facebook'un son araştırmasının, katılımcılara her türlü kişisel bilgilerine ulaşma karşılığında para ödediğini söylüyor.

Teknoloji haberleri ve analizleri yayınlayan TechCrunch sitesinin son araştırmasına göre Facebook'un bu son uygulaması Apple'ın gizlilik politikasını ihlal ediyor.

AMAZON SİPARİŞLERİNİN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ ALMALARI İSTENİYOR

Rapora göre bu uygulama Facebook'a "neredeyse sınırsız erişim izni" veriyor. Facebook, kullanıcıların telefonlarındaki:

Bu verilerin yanı sıra Facebook'un, programa katılan kullanıcılardan Amazon siparişlerinin ekran görüntülerini alıp araştırmaya temin etmelerini istediği de ortaya çıktı.

Şirket, bunun bir piyasa araştırması olduğunu ve bütün katılımcıların onaylarının alındığını, 18 yaş altı kullanıcıların da ebeveyn izinlerinin alındığını belirtti.

Suçlamalar üzerine Facebook araştırmayı Apple telefonlarda durdurduğunu açıkladı.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ CASUSLUK YAPMIYORUZ"

TechCrunch'ın haberi üzerine Facebook'tan bir yetkili bu programın gizli saklı yürütülmediğini, uygulamanın adının "Facebook Araştırma Uygulaması" olduğunu söyledi:

"İddia edildiği gibi casusluk yapmıyoruz. Katılımcıların hepsi ne olduğunu bildikleri bir sürece izin vererek ve üstüne ödeme yapılarak dahil oldular. Piyasa araştırmasına katılanların da yüzde 5'ten azı 18 yaşından küçüktü ve ebeveyn izinleri alınmıştı." dedi.

BBC, ebeveyn izinlerinin nasıl alındığını sorduğunda izinlerin üçüncü taraflar tarafından alındığını, Facebook'un bu sürece dahil olmadığını belirtti.

GOOGLE'DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Apple, gizlilik politikasının ihlal edilip edilmediğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Uygulamadan haberdar olduklarını ve yakında bu konuda bir basın açıklaması yapacaklarını belirttiler.

Facebook uygulaması, Android telefonlarda da kullanılıyordu fakat konuya dair Google'dan bir açıklama gelmedi.

2013'DE ÇIKARDIĞI BAŞKA BİR UYGULAMAYI ŞİKAYETLER ÜZERİNE GERİ ÇEKTİ

Facebook 2013 yılında yine bir piyasa araştırması için Onavo adında başka bir uygulama yaratmıştı. Geçen yıl Ağustos ayında Apple'ın veri toplama konusundaki şikayetleri üzerine uygulamayı geri çekmişti.

BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:46 

Apple, Facebook, Teknoloji, Dünya
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