Son Dakika Haberleri: Facebook Gruplarında Kredi Kartı Bilgileriniz Satılıyor Olabilir

Facebook Gruplarında Kredi Kartı Bilgileriniz Satılıyor Olabilir

1 saat önce

Son aylarda pek çok skandalla uğraşan ve kullanıcıların bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle kullanıcılarından tepki çeken Facebook'ta bu kez grup kanallarında kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi.

Facebook Gruplarında Kredi Kartı Bilgileriniz Satılıyor Olabilir, System.String[]
Son aylarda pek çok skandalla uğraşan ve kullanıcıların bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle kullanıcılarından tepki çeken Facebook'ta bu kez grup kanallarında kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin satıldığı iddia edildi.

Araştırma şirketi  Cisco Talos tarafından ortaya atılan iddiaya göre kredi kartı bilgileri sadece Dark Web adı verilen derin internette değil, bazı Facebook gruplarında da açıkça satılıyor. Konuyla ilgili şirketin yaptığı araştırmaya göre 385 bin üyeye sahip 74 farklı Facebook grubunda kredi kartı bilgilerinin satışı yapılıyor ve bugüne dek 1 milyonu aşkın kartın bu gruplar üzerinden satışının yapıldığı düşünülüyor.

Facebook ise farkında olmadan bu dolandırıcıların birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlıyor. Çünkü Facebook'un geliştirdiği algoritma sayesinde dolandırıcılar, benzer grupları kolayca bulup iletişime geçebiliyor.

Cisco Talos tarafından yayınlanan raporun ardından bazı Facebook gruplarının kapatıldığı dikkati çekerken, büyük kısmının ise faaliyetini hala sürdürdüğü gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:20 Kaynak: DHA

Cisco, Facebook, Güncel
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